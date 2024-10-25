Bakan Bolat: Hedefimiz e-ihracat payını yüzde 10'a yükseltmek

TürkMedya'nın düzenlediği E-Ticaret ve Perakende Zirvesi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul Finans Ofisi Ziraat Kuleleri Oditoryumu'nda gerçekleştirildi.

Bolat, etkinliğin açılışında, savunma sanayinin gözbebeği kuruluşlarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin yerleşkesine düzenlenen menfur terör saldırısını bir kez daha lanetlediğini vurgulayarak, saldırıda hayatını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğini ifade etti.

Saldırının zamanlamasının da çok manidar olduğunu ve Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, huzurunu, istikrarını hedef aldığını aktaran Bolat, "Saldırı, savunma sanayimizi hedef almıştır. Savunma sanayi, Türkiye'nin dünyada teknoloji yarışında geri kalmaması için ve ön sıralarda yer alması için büyük bir atak yaptığımız çok önemli bir sektörümüzdür." diye konuştu.

Bolat, saldırının İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın yapıldığı günlerde olduğuna dikkati çekerek, "Fuara, yurt dışından tam 300 delegasyon katıldı ve halen katılıyorlar. Fuarda 6,2 milyar dolarlık savunma sanayi ihracat projeleri imzalandı. Savunma Sanayi'nde 12 milyar dolarlık yıllık üretimimiz var. Bu yıl 6,5 milyar dolarlık bir ihracat rakamı hedefliyoruz. Savunma sanayi 100 bine yakın çalışan ve toplam 3 bin 500 kamu ve özel sektör işletmesinin çalıştığı bir alan." bilgilerini verdi.

Savunma sanayideki başarının ve satılan ürünlerin Türk sanayine de itibar ve saygınlık kazandırdığını dile getiren Bolat, "Türkiye'nin kaliteli, teknoloji düzeyi yüksek ürün ihraç edebiliyor algısının, kanaatinin yerleşmesinde savunma sanayinin çok önemli bir rolü oldu. Savunma sanayi, teknolojinin de gelişmesini hızlandıran bir sektör. Sanayinin de gelişmesini hızlandıran bir sektör." ifadelerini kullandı.

Bolat, Avrasya coğrafyasında, güneyde, kuzeyde, doğuda, Balkanlarda, Afrika'da, Asya'da ülkelerin kendilerine ambargo uygulamayacak, kendilerine şartlar dikte ettirmeyecek güvenilir bir tedarikçi bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yani malum bazı ülkeler elindekini vermemek için her türlü direnci gösteriyor, bahane uyduruyor, yaptırım uyguluyor, ambargo uyguluyor. Türkiye bu anlamda güvenilir, kaliteli üretim yapan, teknolojisi gelişmiş ve çok iyi bir tedarikçi ülke konumuna ulaşmış oldu. O yüzden de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin tesislerine düzenlenen menfur terör saldırıya dünyadan çok büyük bir tepki geldi. Batıdan, doğudan, güzeyden, güneyden tam 108 ülkeden ve uluslararası kuruluşlardan tepkiler ortaya konuldu."

"E-ticaretin yüksek bir potansiyeli mevcut"

E-ticaretin yüksek bir potansiyelinin olduğunu kaydeden Bakan Bolat, Kovid-19 salgını döneminde çok daha hızlı büyüyen elektronik ticaretin ticari hayatın vazgeçilmez unsuru haline geldiğini söyledi.

Bolat, elektronik ticaretin yarattığı yeni iş kolları, yeni istihdam ve uzmanlık alanları ve erişilen yeni pazarlar sayesinde, ekonomiye dinamizm kattığını ifade ederek, "Türkiye, internetin sunduğu fırsatları gün geçtikçe daha çok benimseyen ve değerlendiren bir ülke olarak, dijital dönüşüm destekli bir ekonominin önemli bir parçası olan e-ticaret konusunda önemli bir potansiyele sahiptir." diye konuştu.

Geçen yıl internet üzerinden mal ve hizmet siparişi veren bireylerin oranının yüzde 49,5 olarak gerçekleştiğini aktaran Bolat, "Buradan, ülkemizde her iki tüketiciden birinin internet üzerinden alışveriş yaptığı anlaşılıyor. Öte yandan, 2019 yılında 136 milyar lira olan e-ticaret hacmi, 2023 yılında 13 katın üzerinde artış göstererek 1,85 trilyon lira oldu. Aynı zamanda, 2019 yılında 68 bin 457 olan e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı 2023 yılında yüzde 717 artarak 559.412’ye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Bolat, son yıllarda esnaf ve sanatkarların, e-ticaret alanına yoğun biçimde yöneldiklerini vurgulayarak, Bakanlık olarak esnaf ve sanatkârların e-ticarete yönelmelerini teşvik ettiklerini, esnafın dijitalleşme ve teknolojik fırsatları değerlendirmesi hususlarındaki yönelimlerinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Küresel e-ticaret hacminin 2019 yılından bu yana yüzde 75 büyüme kaydettiğini ifade eden Bolat, "Küresel e-ticaret hacmi 2023 yılı itibarıyla 5,8 trilyon dolara erişerek tarihi bir büyüklüğe ulaşmıştır. 2024 yılı sonunda ise yüzde 8 büyüme kaydederek 6,3 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir." diye konuştu.

"Hedefimiz, 2028’de e-ihracatın toplam mal ihracatındaki payını yüzde 10’a yükseltmek"

2022'de e-ihracatın payının yüzde 0,91olduğunu hatırlatan Ömer Bolat, "Bugün itibarıyla bu oran mal ihracatımız içinde e-ihracatın payı yüzde 2,6'ya yükseldi. Yıl sonu beklentimiz, 7,5 milyar dolar e-ihracatla toplam mal ihracatımızın içindeki payı yüzde 3’e yükseltmektir." bilgilerini verdi.

Bolat, hedeflerinin Kalkınma Planı’nın son yılı olan 2028’de e-ihracatın toplam mal ihracatındaki payını yüzde 10’a yükseltmek olduğunu da belirtti.

Ülkede 2023 sonu itibarıyla esnaf, şirket, işletme olarak 4,5 milyon kuruluş bulunduğunu söyleyen Bolat, bu işletmelerin 1,5 milyonunun perakende işletme olarak faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Bolat, 2023'te Türkiye'de toplam ticaret hacminin yaklaşık 60 trilyon lira olduğunu belirterek, "Bunun içinde perakende ticaretin hacmi ise 10,5 trilyon lira olarak gerçekleşmişti. Perakende ticaret toplam ticaret içinde yüzde 17'lik paya ulaşmıştı. Bu da perakende sektörünün ülkemiz için çok ciddi bir ticaret hacmine sahip olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak perakende sektöründe yapılan düzenlemelerle bir yandan etkin ve sürdürülebilir bir rekabet ortamının tesis edilmesini amaçladıklarını dile getiren Bolat, bir yandan da sektördeki işletmelerin dengeli bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

E-ihracatı teşvik eden yeni düzenlemeler

Bakan Bolat, Bakanlık olarak, piyasa bozucu ve tüketiciyi yanıltıcı davranışlara önlemeye ayrıca e-ticaret ve perakende sektörünü regüle etmeye yönelik bütün tedbirleri almaya devam ettiklerini, denetim faaliyetlerini de kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

İki gün önce Mecliste Bakanlık olarak hazırladıkları tüketicileri daha etkin koruyacak yeni düzenlemelerin kabul edildiğini anımsatan Bolat, "Tüketicilerin daha etkin korunmasını sağlayan bu kanun ile tüketici kredisi ve konut kredisi sözleşmelerinin mesafeli usulle de kurulabilmesi imkanı getirildi." ifadesini kullandı.

Bolat, kadınların ticari hayata katılımının teşvik edildiğini ayrıca mal veya hizmet alanında tüketicilere başta cayma hakkı olmak üzere yeni haklar tanındığını da belirterek, "Saadet zinciri olarak bilinen ve yasa dışı olan piramit sistemlerden kaynaklı dolandırıcılıkların neden olduğu tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla da doğrudan satış sözleşmelerine ilişkin önemli düzenlemeler yapıldı." diye konuştu.

E-ihracat pazaryerlerinden Türkiye'ye yönelik yoğun bir ithalat dalgasının başlaması karşısında e-ihracatı geliştirmek amacıyla da firmaların, esnafın, üreticinin, e-ticaret pazaryerlerinin hem rekabet gücünün hem karlılıklarının artırılması, iş gücü piyasasında kayıplar olmaması, sınır ötesi e-ihracatın teşvik edilmesi için önemli bir düzenleme getirildiğine dikkati çeken Bolat, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik yapılarak e-ihracatı teşvik eden yeni düzenlemelerin Meclis'te kabul edildiğini aktardı.

Bolat, iç ticaret alanında başta gıda sektörü, marketler olmak üzere emlak, otomotiv ve kuyum sektörleri gibi alanlarda fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetleri kapsamında yoğun denetim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.