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Ekonomi
AA 15.11.2024 10:35

TÜİK: Tarım ürünleri üretici fiyatları arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ekimde bir önceki aya göre yüzde 5,03, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,46 arttı.

TÜİK: Tarım ürünleri üretici fiyatları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 5,03, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 26,32, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 35,46 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 49,55 artış gösterdi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,34, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,23 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,56 azalış gerçekleşti.

En fazla artış turunçgillerde

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 13,27, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 1,82, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,24 artış kayıtlara geçti.

TÜİK: Tarım ürünleri üretici fiyatları arttı

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 185,25 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup da yüzde 85,17 artış ile turunçgiller oldu.

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Balıkçılık Tarım Üretimi TÜFE TÜİK ÜFE
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