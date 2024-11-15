120 bin Bitcoin çalan hırsıza beş yıl hapis cezası verildi

Ilya Lichtenstein, 2016 yılında Bitfinex kripto para borsasına girerek yaklaşık 120 bin Bitcoin çaldığı suçlamasını geçen yıl kabul etti.

Çalınan kripto paraları, Razzlekhan takma adını kullanarak hip hop müziğini tanıtan eşi Heather Morgan'ın yardımıyla akladı.

Hırsızlık sırasında Bitcoin'in değeri yaklaşık 70 milyon dolardı, ancak tutuklandıklarında değeri 4,5 milyar doların üzerine çıkmıştı.

Adalet Bakanlığı Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, o dönem yaptığı açıklamada, davada kurtarılan 3,6 milyar dolar değerindeki varlığın, Adalet Bakanlığı tarihindeki en büyük mali el koyma işlemi olduğunu belirtmişti.

Bölge yargıcı Colleen Kollar-Kotelly, "Bu suçları cezasız bir şekilde işleyemeyeceğiniz, bunların sonuçları olacağı mesajını vermek önemli" dedi.

Siber suçlarla mücadele etmek istediğini söyledi

Şubat 2022'de tutuklanmasından bu yana cezaevinde bulunan Lichtenstein, eylemlerinden dolayı pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Ayrıca cezasını çektikten sonra siber suçlarla mücadelede becerilerini kullanmayı umduğunu söyledi.

Morgan ayrıca geçen yıl kara para aklama komplosu suçlamasını da kabul etti. 18 Kasım'da cezası açıklanacak.

Mahkeme belgelerine göre Lichtenstein, Bitfinex'i hacklemek için gelişmiş bilgisayar korsanlığı araçları ve teknikleri kullandı.

Saldırının ardından çalınan paraları aklamak için Morgan'ın yardımını istedi.

ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) yaptığı açıklamada , "Çok sayıda karmaşık kara para aklama tekniği kullanıldı" dedi .

Yöntemler arasında hayali kimlikler kullanmak, fonları farklı kripto paralara aktarmak ve altın satın almak yer alıyordu.

Savcılar, Rusya'da doğup ABD'de büyüyen Lichtenstein'ın, aile gezileri sırasında kuryelerle buluşup aklanan parayı ülkesine geri getirdiğini söyledi.