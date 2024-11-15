Puslu 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 15.11.2024 06:31

120 bin Bitcoin çalan hırsıza beş yıl hapis cezası verildi

ABD'de şimdiye kadarki en büyük kripto para hırsızlıklarından birinin gelirini aklayan bir hacker, beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

120 bin Bitcoin çalan hırsıza beş yıl hapis cezası verildi

Ilya Lichtenstein, 2016 yılında Bitfinex kripto para borsasına girerek yaklaşık 120 bin Bitcoin çaldığı suçlamasını geçen yıl kabul etti.

Çalınan kripto paraları, Razzlekhan takma adını kullanarak hip hop müziğini tanıtan eşi Heather Morgan'ın yardımıyla akladı.

Hırsızlık sırasında Bitcoin'in değeri yaklaşık 70 milyon dolardı, ancak tutuklandıklarında değeri 4,5 milyar doların üzerine çıkmıştı.

Adalet Bakanlığı Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, o dönem yaptığı açıklamada, davada kurtarılan 3,6 milyar dolar değerindeki varlığın, Adalet Bakanlığı tarihindeki en büyük mali el koyma işlemi olduğunu belirtmişti.

Bölge yargıcı Colleen Kollar-Kotelly, "Bu suçları cezasız bir şekilde işleyemeyeceğiniz, bunların sonuçları olacağı mesajını vermek önemli" dedi.

Siber suçlarla mücadele etmek istediğini söyledi

Şubat 2022'de tutuklanmasından bu yana cezaevinde bulunan Lichtenstein, eylemlerinden dolayı pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Ayrıca cezasını çektikten sonra siber suçlarla mücadelede becerilerini kullanmayı umduğunu söyledi.

Morgan ayrıca geçen yıl kara para aklama komplosu suçlamasını da kabul etti. 18 Kasım'da cezası açıklanacak.

Mahkeme belgelerine göre Lichtenstein, Bitfinex'i hacklemek için gelişmiş bilgisayar korsanlığı araçları ve teknikleri kullandı.

Saldırının ardından çalınan paraları aklamak için Morgan'ın yardımını istedi.

ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) yaptığı açıklamada , "Çok sayıda karmaşık kara para aklama tekniği kullanıldı" dedi .

Yöntemler arasında hayali kimlikler kullanmak, fonları farklı kripto paralara aktarmak ve altın satın almak yer alıyordu.

Savcılar, Rusya'da doğup ABD'de büyüyen Lichtenstein'ın, aile gezileri sırasında kuryelerle buluşup aklanan parayı ülkesine geri getirdiğini söyledi.

ETİKETLER
Bitcoin ABD Siber Suçlar
Sıradaki Haber
Avrupa Birliği Meta'ya 797 milyon euro ceza kesti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:43
ABD'de 'sigorta dolandırıcılığı için' ayı kılığına giren 4 şüpheli yakalandı
06:39
Hafta sonu hava nasıl olacak?
06:30
Avrupa Birliği Meta'ya 797 milyon euro ceza kesti
06:27
Pentagon, yıllık UFO raporunu Kongreye sundu: 485 olay meydana geldi
06:24
Pentagon: Gazze'deki vahim durumu ve yeterli insani yardım ulaşmadığını biliyoruz
06:20
Fransa-İsrail futbol maçında gergin anlar yaşandı
Galata Kulesi’ne kültürel mirasımıza ait görseller yansıtıldı
Galata Kulesi’ne kültürel mirasımıza ait görseller yansıtıldı
FOTO FOKUS
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan akademisyen yaşadıklarını anlattı
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan akademisyen yaşadıklarını anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ