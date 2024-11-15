Pentagon: Gazze'deki vahim durumu ve yeterli insani yardım ulaşmadığını biliyoruz

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında, ABD tarafından 13 Ekim'de gönderilen mektupta Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için İsrail'e 30 gün süre verilmesiyle ilgili uyarının işe yarayıp yaramadığının sorulması üzerine, "Baskılarımızın işe yaramadığını düşünmek haksızlık olur, işe yarıyor ama daha fazlası yapılabilir mi? Evet, kesinlikle." dedi.

Singh, "Gazze'deki insani durumun ne kadar vahim olduğunu biliyoruz ve bu nedenle sadece bu departmanda değil, kurumlar arası olarak da her gün İsrailli ortaklarımızla daha fazla yardım ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz, çünkü yeterli yardımın ulaşmadığını biliyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze ve Lübnan'daki sivil ölümleriyle ilgili soruya da "Kesinlikle sayı çok yüksek." yanıtını veren Singh, Joe Biden yönetiminin 70 günden az bir süresi kalmasına rağmen pes etmeden ateşkes için çalışmayı sürdürdüğünü öne sürdü.

Singh, "Ateşkes, Gazze'ye daha fazla insani yardımın girmesi ve sivillerin savaş alanından çıkarılmaları için İsrailli ortaklarımıza ısrar etmeye devam ediyoruz, çünkü bu ABD için ciddi bir endişe kaynağı." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, geçen ay İsrailli mevkidaşlarına Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması talebiyle mektup gönderdiği ortaya çıkmıştı.

13 Ekim tarihli mektupta, İsrail hükümetinden, 30 gün içinde Gazze'deki insani durumu "iyileştirmek için harekete geçmesi" istenmişti.

ABD'li yetkililer 30 günlük sürenin ardından İsrail'in "önemli mesafe" kaydettiğini savunurken, Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşları "Gazze'ye giren insani yardımların, ihtiyaçları karşılamanın yakınından bile geçmediğini" ifade etmişti.

170 ülke, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına destek verdi, ABD "hayır" dedi

Birleşmiş Milletler (BM) Komitesinde kabul edilen kararla, 170 üye ülke, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına destek verdi.

"Sosyal, insani ve kültürel" konuların ele alındığı 3. Komite'de, "Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına" ilişkin karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Karar tasarısı, 6 "hayır" oyuna karşı 170 "evet" ve 9 "çekimser" oyla kabul edildi.

Arjantin, İsrail, Micronezya, Nauru, Paraguay, ve ABD hayır oyu kullanan ülkeler oldu.

Kararda, "Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsız devlet kurma hakkı teyit edilir." ifadesi yer aldı.

Tüm ülkelerin bölgede barış içinde yaşama hakkı bulunduğuna dikkati çekilen kararda, bütün devletler ve BM örgütlerine Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını gerçekleştirmesine destek olma çağrısı yapıldı.

Hamas: Gazze'de ateşkese hazırız ancak İsrail aylardır hiçbir ciddi teklif sunmadı

Hamas Siyasi Büro üyesi Basim Naim, saldırı altındaki Gazze Şeridi'nde derhal ateşkese hazır olduklarını ancak İsrail'in aylardır hiçbir ciddi teklif sunmadığını bildirdi.

Hamas yetkilisi Naim, Katar'da Sky New televizyonundan Yalda Hakim'e verdiği röportajda, Gazze'de ateşkes görüşmelerinde gelinen son noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Naim, müzakereler kapsamında en son temmuzda ateşkese yaklaşıldığını ve bunun tüm detaylarıyla ele alındığını belirterek, "Sanırım ateşkese ulaşmaya, bu savaşı sona erdirecek, kalıcı ateşkes sağlayacak, tam çekilme ve esir değişimine gitmeye çok yakındık. Ne yazık ki (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu başka bir yol tercih etti." dedi.

Ateşkese yaklaşıldıktan sonra İsrail'in, Mevasi, Han Yunus ve Gazze kentinde 3 ayrı katliam gerçekleştirdiğini ve 31 Temmuz'da da Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikast düzenlediğini anımsatan Naim, "Bundan sonra hiçbir ciddi teklif almadık." ifadesini kullandı.

Naim, herkesi bu saldırganlığı durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırdıklarını dile getirerek, "Çocuklarımız için onurlu ve müreffeh bir geleceği güvence altına almak istiyoruz." dedi.

Hamas yetkilisi Naim, Gazze'de ateşkes anlaşması için hazır olduklarının altını çizdi.

Netanyahu ateşkes ve esir takası için yeni şartlar getirdi

ABD Başkanı Joe Biden, 27 Mayıs'ta Hamas ile İsrail arasında esir takası yapılması için Tel Aviv'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu duyurmuştu.

Hamas, birkaç saat içinde Biden'ın "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir takasıyla" ilgili önerilere olumlu baktıklarını ilan etmişti.

Biden, planı sunanın İsrail olduğunu söylediği halde Netanyahu, önerilerin arkasında olduğunu belli eden güçlü bir açıklama yapmaktan hep kaçınmıştı.

Daha sonra Netanyahu, esir takası için Gazze'yi parçalamayı ve dünyadan koparmayı amaçlayan bazı şartlar getirmişti.

Netanyahu'nun getirdiği bu şartlar nedeniyle esir takası ve Gazze'de ateşkesi öngören müzakerelerden sonuç çıkmamıştı.