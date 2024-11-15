Fransa-İsrail futbol maçında gergin anlar yaşandı

Fransa'nın başkenti Paris'te oynanan, İsrail milli marşının ıslıklandığı maç sırasında İsrail taraftarları kavga çıkardı ve bazı Fransız taraftarlarını darp etti.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Raphael Arnault, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli aşırıcı taraftarın maça kavga etmek için geldiklerini önden duyurduğunu belirtti.

Arnault, statta çok sayıda linç olayı yaşandığını ifade ederek, aşırı sağcı İsrail tarafların önlemek için neler yapıldığını sordu.

İsrailli taraftarlar yine olay çıkardı.



Stade de France'ta oynanan Fransa-İsrail futbol maçında İsrailli taraftarlar, bazı Fransız taraftarlara saldırdı. pic.twitter.com/52IPv8GKCx — TRT HABER (@trthaber) November 14, 2024

LFI Parti Koordinatörü Manuel Bompard, İsrailli taraftarların Fransız taraftarları darp ettiği anlara ait görüntüleri paylaşarak, bunun "utanç verici" olduğunu ifade etti.

Emmanuel Hoarau isimli öğrenci ve gazeteci, X hesabından, maç sırasında tribünlerden Filistin bayrağını açtığı ana ait fotoğrafı paylaştı.

Hoarau, aynı sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Hiçbir özgürlük kısıtlayıcı önlem, Gazze'de devam eden katliamı unutturamaz." ifadelerini kullanarak, Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'nun X hesabını etiketledi.

Emmanuel Hoarau, "Özgür Filistin" yazısını paylaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, maç öncesi Fransız basınına yaptığı açıklamada, nerede olursa olsun Yahudi karşıtlığına boyun eğmeyeceklerini, şiddetin ve korkutmanın Fransa'da galip gelmeyeceğini belirtti.

Yoğun güvenlik tedbirleri gölgesinde Fransa-İsrail maçı

Fransa’da Filistin destekçilerinin, Saint-Denis'te yer alan Stade de France'taki Fransa-İsrail maçına yönelik tepkileri haftalardır devam ediyor.

Filistin destekçileri, son haftalarda yaptıkları eylemler kapsamında, maçın iptal edilmesini, Fransız taraftarların maçı boykot etmesini ve Fransa milli takımında forma giyen futbolcuların karşılaşmada oynamayı reddetmesi çağrısında bulunmuştu.

Fransız yetkililer, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da yapılan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve sırasında yaşananların ardından, maç kapsamında yoğun güvenlik tedbirleri alma yoluna gitti.

Maçın oynandığı stadın etrafında güvenlik alanı oluşturan polis, bu alana yaklaşanları kontrole tabi tuttu.

Taraftarların stada çanta ve şişeyle gelmemeleri talep edilirken, yerel saatle 15.30'da stadın çevresindeki dükkanlar kepenk kapattı.

Başkent Paris'te ve Saint-Denis'te 4 bin polis ve jandarma yanı sıra 1400 stat çalışanı görevlendirildi. Bu maç için görevlendirilen güvenlik gücü sayısı, aynı statta 80 bin taraftarla oynanan yüksek gerilimli Paris Saint Germain (PSG) ve Olimpik Marsilya maçlarının iki katını oluşturdu.

Öte yandan, taraftarların, maç sahasına yakın tribünlerde oturması ve stada Filistin bayrakları getirmesi yasaklandı.