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Ekonomi
AA 15.11.2024 08:45

Orman Genel Müdürlüğü geçici işçi alacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 9 geçici işçi alacak.

Orman Genel Müdürlüğü geçici işçi alacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

OGM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3 aşçı, 1 laboratuvar teknikeri, 3 orman işçisi, 2 fidan yetiştiricisi olmak üzere toplam 9 geçici işçi alımı yapılacak.

Açık iş ilanları 18 Kasım'a kadar İŞKUR tarafından yayımlanacak, gerekli şartları taşıyan adaylar, ilan süresince başvurularını yine bu kurum üzerinden yapabilecek.

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak.

"Laboratuvar teknikeri" unvanına başvuracak adaylar için bu yılın KPSS P93 puanı kullanılacak, puanı en yüksek adaydan başlanarak yapılacak sıralama sonucuna göre sınava katılacak adaylar belirlenecek.

"Aşçı", "orman işçisi" ve "fidan yetiştiricisi" unvanları için başvuru yapacak adaylar ise noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre tespit edilecek. Bu adaylar için kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek, OGM'nin internet sitesinden de ayrıca duyurulacak.

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