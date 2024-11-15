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Ekonomi
AA 15.11.2024 05:25

Nijerya'da petrol üretimi günde 1,8 milyon varile yükseldi

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, petrol üretimi günde 1,8 milyon varile yükseldi.

Nijerya'da petrol üretimi günde 1,8 milyon varile yükseldi

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Üst Yöneticisi Mele Kyari, yaptığı açıklamada, petrol üretiminin günde 1,8 milyon varile çıktığını ve yıl sonuna kadar günlük üretimin 2 milyon varile ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Kyari, bu artışın, güvenlik kurumları, hükümet ve diğer paydaşlar ile yürütülen ortak çabaların bir sonucu olduğunu söyledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) son raporuna göre, Afrika kıtasının en büyük ham petrol ihracatçısı olan Nijerya'nın petrol üretimi ekim ayında 1,3 milyon varil olarak tahmin edilmişti.

Nijerya'da devam eden petrol hırsızlığı nedeniyle ülkenin petrol kotası günlük 1,8 milyon varilden 1 milyon varile gerilemişti.

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