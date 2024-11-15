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Ekonomi
AA 15.11.2024 00:33

Bakan Kacır: Türkiye ve Katar, bölgenin istikrarı için birlikte çalışmaya devam edecek

Bakan Kacır, iki stratejik ortak olarak Türkiye ve Katar'ın, bölgenin istikrarı ve refahı için birlikte çalışmaya devam edeceğini belirterek, "Ticaretimizi geliştirecek, yatırımların önünü açacak adımlar atmayı sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Kacır: Türkiye ve Katar, bölgenin istikrarı için birlikte çalışmaya devam edecek
[Fotograf: AA]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı X'ten, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 10. Toplantısı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani başkanlıklarında Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 10. Toplantısını gerçekleştirdiklerini bildiren Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın devlet başkanlarımızın belirlediği vizyon doğrultusunda son yıllarda mükemmel bir seviyeye erişen ilişkilerimizi sanayi ve teknoloji yatırımları ile daha da ilerleteceğiz. İki stratejik ortak olarak Türkiye ve Katar, bölgenin istikrarı ve refahı için birlikte çalışmaya devam edecek. Toplantı marjında Ticaret Bakanımız Ömer Bolat ile birlikte Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Şeyh Faysal Bin Sani El Sani ile görüşme gerçekleştirdik. Ticaretimizi geliştirecek, yatırımların önünü açacak adımlar atmayı sürdüreceğiz."

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Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Katar
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