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Ekonomi
AA 14.11.2024 18:25

Borsa günü 9.420,42 puanla kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kazanarak 9.420,42 puandan tamamladı.

Borsa günü 9.420,42 puanla kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 120,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 88,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,11, holding endeksi yüzde 1,61 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,09 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, gelecek dönemde yaşanabilecek olası korumacı politikaların enflasyon baskısını yeniden güçlendirebileceği endişesiyle yön arayışı devam ederken, gözler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik görünüme ilişkin yapacağı açıklamalara çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Japonya ve İngiltere'de büyüme ile ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.400 ve 9.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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