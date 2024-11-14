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Ekonomi
AA 14.11.2024 15:00

Avro Bölgesi üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü

Avro Bölgesi ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüme kaydetti.

Avro Bölgesi üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü
[Fotograf: AA]

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin üçüncü çeyrek GSYH öncü verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024'ün üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 arttı. Avro Bölgesi'nde GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 artış gösterdi.

AB'de GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1 yükseldi.

GSYH, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,2, Fransa'da yüzde 0,4, İspanya'da yüzde 0,8 artarken, İtalya'da sabit kaldı.

GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ise Almanya'da yüzde 0,2 düşerken, Fransa'da yüzde 1,3, İtalya'da yüzde 0,4 ve İspanya'da yüzde 3,4 yükseldi.

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