Avro Bölgesi üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin üçüncü çeyrek GSYH öncü verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024'ün üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 arttı. Avro Bölgesi'nde GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 artış gösterdi.

AB'de GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1 yükseldi.

GSYH, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,2, Fransa'da yüzde 0,4, İspanya'da yüzde 0,8 artarken, İtalya'da sabit kaldı.

GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ise Almanya'da yüzde 0,2 düşerken, Fransa'da yüzde 1,3, İtalya'da yüzde 0,4 ve İspanya'da yüzde 3,4 yükseldi.