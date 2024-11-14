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Ekonomi
AA 14.11.2024 14:57

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi eylülde düştü

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi eylülde düştü
[Fotograf: Reuters]

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, eylülde ağustos ayına göre yüzde 2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,8 düşüş gösterdi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi sanayi üretiminin aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 2 azalacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerden daha olumsuz gelmesi dikkati çekti.

AB'de ise sanayi üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 2, yıllık bazda yüzde 2,4 azaldı.

Eylülde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış, yüzde 5,8 ile Hırvatistan'da, yüzde 2,7 ile Portekiz'de ve yüzde 1,6 ile Slovenya'da oldu. En fazla düşüş ise yüzde 10,7 ile İrlanda'da, yüzde 5 ile Danimarka'da ve yüzde 2,9 ile Hollanda'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 7,8 ile Danimarka'da, yüzde 6 ile Belçika'da ve yüzde 3,5 ile Litvanya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 7,3 ile İrlanda'da, yüzde 6,3 ile Lüksemburg'da ve yüzde 5,3 ile Macaristan'da belirlendi.

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