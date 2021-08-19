Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünün (SUMAE) paydaşlığında "Kapalı Devre Sistem Somon Balığı Yumurtası ve Yavru Üretim Tesisi Projesi" hazırlandı.

Su ürünleri sektörünün ihtiyacına yönelik olarak yılda 12 milyon yumurta ve 8 milyon 760 bin yavru üretim kapasitesini öngörün proje, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından Cazibe Merkezlerinin Desteklenmesi Programı kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

Yurt dışından yumurta talebinin azaltılması planlanıyor

Proje ile Trabzon başta olmak üzere bölgedeki alabalık işletmelerinin markalaşması, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, ülke ihracatına büyük katkılar sağlaması ve yurt dışından yumurta talebinin azaltılması planlanıyor.

Proje ile ayrıca KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları için ortak proje üretme ve bilimsel faaliyetler yürütme olanakları artacak, bölüm öğrencilerine eğitim, staj ve istihdam fırsatları sunulacak.

Projenin uygulama alanı, KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi yanında bulunan eski tersane alanı olarak belirlendi. Kapalı devre su sistemi şeklinde kurulması planlanan tesise, SUMAE de teknik destekle katkı sağlayacak.