Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
ASELSAN ile ASFAT'tan 40,3 milyon euroluk sözleşme
[Fotoğraf: AA]
ASELSAN ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletmeleri arasında, Açık Deniz Karakol Gemisi ile ilgili 40,3 milyon euroluk sözleşme imzalandı.
ASELSAN'ın yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Açıklamada, "ASELSAN ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) arasında, Savaş Sistemleri ile ilgili toplam bedeli 40,3 milyon avro olan bir sözleşme imzalanmıştır. İşbu sözleşme kapsamında ASELSAN, Seyir Sistemleri, Muhabere Sistemleri, Radar Sistemleri ve Silah Sistemlerinin tedariki ve entegrasyonundan sorumludur." denildi.
Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2023-2024 yıllarında gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.
Etiketler: ASELSAN Savunma Sanayii
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