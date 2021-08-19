Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 488,3 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 485,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 488,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını da 3.270 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.781 dolardan alıcı buluyor.

Dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarında varlık alımlarının ne zaman azaltılacağını ilişkin değerlendirmelerin yer alması sonrası dolar endeksi 93,45'le Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Analistler, ABD 10 yıllık tahvillerinde devam eden alımlar ve dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Küresel piyasalarda artan dolar talebiyle dolar/TL'nin yüzde 1'e yakın değer kazandığına dikkati çeken analistler, buna bağlı olarak yurt içinde altın fiyatlarının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan 1.790 seviyesinin önemli direnç olarak takip edileceğini aktaran analistler, 1.760 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 488 lira 30 kuruşken satışı ise 488 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 795 lira satış fiyatı 800 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 19 Ağustos güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.781,31 dolar

Satış: 1.781,50 dolar

Gram

Alış: 488,30 lira

Satış: 488,50 lira

Çeyrek

Alış: 795,57 lira

Satış: 800,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.243,00 lira

Satış: 3.270,00 lira