Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bazı madenlerde devlet hakkı oranı artırıldı
[Fotoğraf: AA]
Alüminyum, bakır, çinko, demir, krom ve kurşun madenleri için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 artırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, dördüncü grup madenler arasında yer alan alüminyum, bakır, çinko, demir, krom, kurşundan alınan ve "maden istihracı ile sağlanacak gelirden devlet payına düşen ve ödeme yükümlülüğü ruhsat sahibine ait olan kısım" olarak tanımlanan devlet hakkının yüzde 25 artırımlı olarak uygulanmasına karar verildi.
Etiketler: Maden Resmi Gazete Cumhurbaşkanlığı
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