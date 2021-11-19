Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY uçuş planını güncelledi
[Fotoğraf: AA]
Türk Hava Yolları aralık ayı uçuş planı kapsamında yolcularını 253 destinasyona ulaştırmayı planlıyor.
Türk Hava Yolları (THY), yolcularını aralık ayında 253 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırılacak.
THY, internet sitesinden uçuş planının güncellendiğini duyurdu:
"Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020-31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın."
Etiketler: THY
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