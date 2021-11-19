Türk Hava Yolları (THY), yolcularını aralık ayında 253 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırılacak.

THY, internet sitesinden uçuş planının güncellendiğini duyurdu:

"Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020-31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın."

Yeni uçuş planına ulaşmak için tıklayın.