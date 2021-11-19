Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kira öder gibi ev alma hayali kuranlar için çalışmalarını sürdürüyor.

TOKİ, bu yılın ilk 10 ayında 51 binden fazla konutun satışını yaptı. Dar ve orta gelirliler için 18 ilde bin 707 konut daha satışa sunuldu.

Konut fiyatları 117 bin liradan başlıyor

2+1 ve 3+1 tipindeki konutların fiyatları 117 bin liradan başlıyor, 315 bin liraya kadar çıkıyor.

Taksitler ise 393 lira ile bin 970 lira arasında değişiyor.

Ev sahibi olmak isteyenler için yüzde 25'e kadar peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği de bulunuyor.

Başvurular başladı

Konutlar için başvurular 18 Kasım itibarıyla başladı. Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla kabul edilen başvurular 10 Aralık'a kadar sürecek.

Kuralar, 2-21 Aralık tarihleri arasında çekilecek.

Başvuru yapacakların 18 yaşını doldurması ve Türk vatandaşı olması gerekiyor.

Ayrıca 'kendileri ve birinci derece yakınlarının üzerine kayıtlı konut bulunmaması' şartı da aranıyor.

Satışa çıkarılan konutlara ilişkin bilgiler TOKİ'nin internet sitesinde yer alıyor.