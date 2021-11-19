Türkiye-Irak İş, Yatırım ve Müteahhitlik Forumu'na katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ikili ticari ilişkilerinde önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

Bakan Muş, 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından konulan, kısa vadede 20 milyar dolar tutarında ikili ticaret hacmine ulaşılması hedefinin 2020 yılı itibariyle aşıldığını açıkladı.

"11 bin 500 firmamız Irak'a ihracat yapmıştır"



Irak ve Türkiye'nin, iki önemli ticaret ortağı olduğunu söyleyen Muş, "2020 yılında Irak, ülkemizin dünyaya ihracatında 4. sıradadır. Ülkemiz ise Irak'ın dünyaya ihracatında 3. sıradadır. 2020 yılında yaklaşık 11 bin 500 firmamız Irak'a ihracat yapmıştır. Irak'a ihracatımızda zengin bir ürün çeşitliliği mevcut olup, hemen her sektörümüzün Irak ile iş yaptığını vurgulamak isterim." dedi.



"Projelerin toplam bedeli 6.5 milyar dolar olmuştur"



Bakan Muş, Türk firmalarının 2017 yılından bu yana üstlendikleri projelerin toplam bedelinin 6,5 milyar dolar olduğunu söyleydi:

"Bu rakamın önümüzdeki süreçte çok daha yüksek seviyelere ulaşmasını temenni ediyoruz. Söz konusu etkinlik ile hem Irak'ın imarı, kalkınması, huzuru ve refahı için; hem de ülkemiz ekonomisi için oldukça faydalı işbirliklerinin kurulmasını öngörüyor; bu işbirliklerinin ülkemiz arasındaki bağı daha da kuvvetlendireceğine inanıyorum."

Foruma, Bakan Muş'un yanı sıra Irak Ulaştırma Bakan Yardımcısı Talib Abdullah Baish, Irak Ticaret Bakanı Alaa Ahmed Hassan Obaıd, Dış Ekonomi İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Irak ve Türk İş dünyasından temsilciler de katıldı.

