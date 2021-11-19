Samsun'dan bu yılın Ocak-Ekim aylarında 1 milyar 58 milyon dolarlık ihracat yapılarak 2023 yılında ulaşılması planlanan 1 milyar dolarlık ihracat hedefinin üzerine çıkıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Samsun'dan bu yılın Ocak-Ekim aylarında 1 milyar 58 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 2023 yılında Samsun'dan 1 milyar dolarlık ihracat yapılmasına yönelik hedefleri anlattı.

Samsun, Türkiye'de 1 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmış şehirlerarasına girdi. Samsun'da 2 milyon 660 bin metrekarelik yeni organize sanayi bölgesi (OSB) iş dünyasının hizmetine sunuldu.

Türkiye'de bu yılın 10 aylık döneminde yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,2 oranında arttı. Samsun'da ise aynı dönemdeki artış yüzde 88,8 oranına yükseldi.

Samsun, ihracat rakamlarıyla 2020 Ocak-Eylül döneminde 23'üncü sırada iken, 2021 yılının aynı döneminde beş basamak yükselerek 18'inci sırada yer aldı. İhracat değeri değişim oranına göre de 8'inci sırada.

1 milyar dolarlık ihracat hedefi aşıldı

Murzioğlu, 2023 hedeflerine çok erken ulaşmalarının kendilerini mutlu ettiğine söyleyerek:

“Samsun'dan 2021 yılında 164 ülke ve 4 serbest bölgeye ihracat yapıldı. En fazla ihracat yapılan 5 ülkeler Çin, Peru, ABD, Hollanda ve Rusya Federasyonu oldu. En çok ihracat yapılan ürünler motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğer kara taşıtlarının aksam parçaları. Bunun dışından değirmencilik ürünleri, silah ve mühimmat ile bunların aksam parça ve aksesuarları, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar, suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlarında ihracatı yapılıyor.”

Samsun'un yılsonu ihracatının 1,2 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şube Başkanı Hasan Tahsin Şengül ise 1 milyar dolar ihracat hedefinin aşılmasının sevindirici olduğunun altını çizdi.

Bunun Samsun'da son yıllarda atılan adımların sonucu olarak görülebileceğini söyleyen Şengül, “İhracat rakamının yılsonu itibarıyla 1 milyar 200 milyon dolar olacağını öngörüyoruz. Bu, gelecek dönemlerde daha yükseleceğimizi gösteriyor. 2022 yılı içinde yapılacak OSB ve yeni yatırımcılarla Samsun'un 18'inci sıradan daha yukarıya yükseleceğini umuyoruz" diyor.

İşsizlik oranının kentte düşmesi bekleniyor

Şengül, Samsun'da ihracat yapan firmaların yüzde 30'unun MÜSİAD üyesi olmasının kendilerini gururlandırdığını anlattı:

“Bu, yeni yatırım ve yeni istihdam demektir. İşsizlik oranının kentte düşeceği, sosyal yaşama da katkı yapacağının göstergesidir. Burada sevindirici bir durum daha var. Geçen yılın sonu itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92 iken, bu yılın ilk 6 aylık verilerinde yüzde 132'ye yükseldi. Özellikle katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi konusunda üyelerimize destek oluyoruz. Türkiye'nin ithalat açığının düşmesi, ihracatımızın ithalatımızı geçmesi ve bunun üzerinde bir rakama ulaşması önemlidir. Bu, dövizin düşmesine, ülkedeki birtakım ekonomik göstergelerin iyileşmesine de etken olacaktır.”

“Samsun'daki firmaların özverili çalışmaları bizleri gururlandırıyor”

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru'da, Samsun'un 2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde ihracatının 445 milyon dolar olduğunu hatırlattı.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 824 milyon dolarlık ihracat yapıldığına değinen Doğru, “2021 yılının Ekim ayı itibarıyla 1 milyar doları aştık. İhracat yapılan ülkelere baktığımızda, Samsun'un tersine bir zinciri de kırdığı görülüyor. Genelde doğu bloğu ülkelerinden ithalat yapılırken, Samsun'un en fazla ihracat yaptığı ülkelere bakıldığında Çin, Peru ve ABD ön plana çıkmaktadır. Küresel ekonominin ham madde tedariki ile ulaşım noktasında yaşadığı sıkıntıya rağmen Samsun'daki firmaların üretim ve ihracat noktasındaki özverili çalışmaları bizleri gururlandırdı” değerlendirmesinde bulundu.