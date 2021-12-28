Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarım Kredi'den gübreye indirim: 1100 liraya varan düşüş oldu
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatlarında indirime gitti. Kimyevi gübre fiyatlarında ton başına 1100 liraya varan düşüş yaşandı.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, kooperatif, döviz kurlarında yaşanan artışları iştiraki GÜBRETAŞ aracılığıyla gübre fiyatlarına yansıtmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Mevduatı" açıklaması öncesinde piyasaya göre ton başına 3 bin 800 liraya varan avantajlı fiyatlar oluştu.
Söz konusu durum, döviz kurlarındaki düşüşle birlikte piyasanın gübre fiyatlarını indirmesinde de önemli bir etken oldu.
Tarım Kredi, 25 Aralık itibarıyla kimyevi gübrelerde ton başına 1100 liraya varan, yavaş salınımlı gübrelerle damla sulama ve yaprak gübrelerinde ise ortalama yüzde 20 indirim yaptı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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