Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, kooperatif, döviz kurlarında yaşanan artışları iştiraki GÜBRETAŞ aracılığıyla gübre fiyatlarına yansıtmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Mevduatı" açıklaması öncesinde piyasaya göre ton başına 3 bin 800 liraya varan avantajlı fiyatlar oluştu.

Söz konusu durum, döviz kurlarındaki düşüşle birlikte piyasanın gübre fiyatlarını indirmesinde de önemli bir etken oldu.

Tarım Kredi, 25 Aralık itibarıyla kimyevi gübrelerde ton başına 1100 liraya varan, yavaş salınımlı gübrelerle damla sulama ve yaprak gübrelerinde ise ortalama yüzde 20 indirim yaptı.