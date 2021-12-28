Geçen yılın rakamlarına göre tohum ihracatı 190 milyon dolar, ithalatı ise 170 milyon dolar civarında gerçekleşti. Türkiye, bu alanda ihracat fazlası verir hale geldi.

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Üyesi olan Hacı Ömer Güler, tohum sektörünün üretimini son 20 yılda 8 kat artırdığını söyledi.

Sektörün sürekli gelişme kaydettiğini belirten Güler, "Tohumda 93 ülkeye ihracat yapan ülke haline geldik. Bugün bütün bitkisel ürünleri de içine katarsanız ithalatı karşılamada yüzde 80-85'lere kadar geldik" dedi.

Bunun yeterli olmadığını vurgulayan Güler, özellikle patates, ayçiçek, mısır ve pancarda eksikliklerin bulunduğunu açıkladı.

"Yerli tohumda yüzlerce çeşit geliştirildi"

Yoğun çalışma yürütüldüğüne değinen Güler, "20 yılda lig atlayan Türkiye tohumculuk sektörü, çok kısa zamanda da ithalatı karşılamada yüzde 100'e ulaşacaktır" diye konuştu.

Devletin gerekli desteği verdiğini, özel sektörün de dinamik bir yapıya sahip olduğunu anlatan Güler, yerli tohumda yüzlerce çeşit geliştirildiğine dikkat çekti:

"Gelecekte, susuzlukla, verim kayıplarıyla karşı karşıyayız. Buna yönelik önlemler şimdiden alınmaya başlandı. Gerek devlet enstitülerinde gerekse özel sektörde ciddi tescil çalışmaları var."

"Türkiye tohumda hiçbir ülkeye bağlı değil"

Üretimi artırıcı, kırsalı güçlendirici, gençleri kırsala özendirici politikalar üzerinde çalışmak gerektiğini vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

"Eskiden hep derlerdi, 'İsrail tohumuna bağlıyız' yok öyle bir şey. İsrail tohumunun ithalattaki payı yüzde 4. Yani 12 milyon dolar civarında. 170 milyon doların içerisinde 12 milyon doları konuşuyorlar. Hiçbir ülkeye bağımlılığımız söz konusu değil."