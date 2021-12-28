Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakanlık tarih verdi: Devlet korumasındaki 985 genç kamuya atanacak
[Fotoğraf: Getty]
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasında yetişen 985 gencin kamudaki kadrolara atamasının 30 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2828 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca, devlet korumasında yetişmiş gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam hakkı bulunduğu hatırlatıldı.
Bu kapsamda yılda 3 kez atama yapıldığı aktarıldı.
Devlet korumasına yetişen 985 gencin daha bu yıl kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edileceği açıklandı.
30 Aralık'ta noter huzurunda gerçekleşecek
Gençlerin atamalarının eğitim durumlarına uygun kadrolara 30 Aralık'ta noter huzurunda yapılacağı öğrenildi.
Öte yandan bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 56 bin 726 kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamının sağlandığının altı çizildi.
Etiketler: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Noter
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