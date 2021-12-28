Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 13:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye ve Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 kişi yakalandı
MSB, "Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişilerin yakalandığını açıkladı.
MSB'nin açıklamasına göre, yakalanan 10 şahıstan 6'sı FETÖ, biri de PKK/KCK terör örgütü mensubu.
Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan altısının FETÖ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. pic.twitter.com/Y9xfc4SrY4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 28, 2021
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