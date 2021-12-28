Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişilerin yakalandığını açıkladı.

MSB'nin açıklamasına göre, yakalanan 10 şahıstan 6'sı FETÖ, biri de PKK/KCK terör örgütü mensubu.

Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan altısının FETÖ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. pic.twitter.com/Y9xfc4SrY4 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 28, 2021

Ayrıntılar geliyor...