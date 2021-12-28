Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, doku naklini gerçekleştirdikleri Asiye Ateş'in takibini yaptıklarını söyledi.

Asiye'yi yoğun bakımda izlediklerini anlatan Özkan, "Küçük bir çocuk. Henüz uyandırılmadı. Bugün yarın inşallah toparlar. Operasyon gayet başarılı geçti. Sırttan ve bacağından ihtiyacı olan tüm dokular şu an için nakledildi" dedi.

Özkan, ilk etapta yaşamsal dokuların nakledildiğini ifade etti.

"Bugün uyandırılması planlanıyor"

Asiye'nin hayati bulgularının stabil olduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, "Bugün öğleden sonra uyandırılması planlanıyor. Stabil seyretmesi durumunda yarın yoğun bakım ünitesinden servis takibine alınacaktır" dedi.

"Cumhurbaşkanımız sürekli desteğini veriyor"

Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin, kızıyla yakından ilgilendiğini vurgulayan baba Hüseyin Ateş, "Çok şükür iyiyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı, çok mutlu oldum. Cumhurbaşkanımız sürekli desteğini veriyor, kızımın tedavisini yakından takip ediyor. Devletimize Allah zeval vermesin, bize her türlü desteği sağladılar" diye konuştu.