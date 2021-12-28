Düzensiz göçmenlerin iç savaş ve karışıklıklar nedeniyle ülkelerinden ayrılarak daha iyi bir hayat kurmak için Avrupa'ya varmak üzere çıktıkları "umut yolculuğu" devam ediyor.

Yunanistan, Ege'nin buz gibi sularında göçmenleri ölüme terk ediyor

Geçmişte büyük dramlara sahne olan sularda ölüme karşı mücadele veren düzensiz göçmenler, Yunanistan unsurlarının da kötü muamelesiyle karşılaşıyor.

Can salları içinde zorlu hava ve deniz koşullarında ölüme terkedilen düzensiz göçmenlerin yaşam umudu olan Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ekiplerinin çalışması görüntülendi.

[Fotoğraf: AA]

Sahil Güvenlik ekipleri göçmenleri ölümden kurtardı

İzmir'in Çeşme ilçesi sularında devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TGCS 902 Bot Komutanlığı ekibi, Boğazadası açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Sakız Adası'na 2,1 deniz mili, Türk anakarasına 1,9 deniz mili uzaklıktaki can salında aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 15'i Filistinli, 4'ü Eritreli 19 düzensiz göçmeni ölümden kurtardı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece hissedildiği gece saatlerinde yürütülen kurtarma operasyonunda ekipler, düzensiz göçmenlere termal battaniye dağıtarak soğuktan korunmalarını sağladı.

[Fotoğraf: AA]

Kıyıya getirilen düzensiz göçmenlere Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) temin edilen hijyen paketi, battaniye, kıyafet, ayakkabı, bebek bezi, pijama ve günlük protein ihtiyacını karşılayacak kumanya verildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

[Fotoğraf: AA]

526 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı

İçişleri Bakanlığı 13-25 Aralık 2021 tarihleri arasında 991 düzensiz göçmenin ve 10 göçmen kaçakçısının yakalandığını açıkladı.

Yunanistan unsurlarının Türkiye'ye geri ittiği 526 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Yunanistan baskısı rotayı direk İtalya'ya çevirdi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yunanistan'ın insanlık dışı yöntemlerinin göçmenlere 'rota değiştirdiğine' dikkat çekildi:

"Son zamanlarda Yunan güvenlik güçlerinin uyguladığı geri itme stratejisi ve baskı politikasına bağlı olarak düzensiz göçmenlerin rotalarını direkt olarak İtalya’ya çevirmesi ile daha tehlikeli bir hal alan göç yolculuğunda can kayıplarının artması endişe vericidir. Yunan yetkililerin, sebep oldukları bu trajedinin altından kalkamayınca yaptıkları talihsiz açıklamalarla Türkiye’yi suçlar nitelikteki söylemleri durumun vahametini gözler önüne serer niteliktedir."