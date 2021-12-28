Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde 27 Aralık'ta ülke genelinde eş zamanlı olarak "Alkol Operasyonu" gerçekleştirildi.

Halk sağlığının korunması, kaçak sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla, 21 bin 445 personelin katılımıyla yapılan operasyon kapsamında, 23 bin 688 iş yerinde/depoda arama ve denetleme gerçekleştirildi, 337 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı, 415 aranan şahıs yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 19 bin 966 litre sahte alkollü içki, 2 bin 292 şişe sahte içki, 4 bin 365 adet içki aroması, 8 bin 658 boş içki şişesi, 2 bin 542 adet sahte bandrol, 4 bin 571 paket kaçak sigara, 33 bin 300 adet doldurulmuş ve 23 bin 314 adet boş makaron, 220 adet puro, 26 adet tarihi eser, 6 kilogram esrar, 164 gram eroin, 14 bin 46 adet sentetik uyuşturucu, 18 adet tabanca, 17 adet tüfek ve bunlara ait 1316 fişek ele geçirildi.