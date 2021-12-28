Tabletler yüzyıllar önce iletişim için kullanıldı. Anlaşmalar da mektuplar da tabletlere yazıldı.

Milattan Önce 13'üncü yüzyılda yazılan tabletler Hitit ve Mısır uygarlıkları arasındaki ilişkilere ışık tutuyor.

Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bulunan tabletlerden biri de Mısır ve Hitit kraliçeleri'nin dostluk mektupları...

Tabletlerdeki mektuplar ve anlaşmalarda kraliçelerin de imzaları var

Kadeş Barış Antlaşması'nın imzalanmasının ardından kurulan barış ortamının korunması için kullanılan yöntemlerden biri de dostluk mektuplarıydı. Hitit ve Mısır kraliçesi arasında yapılan bu yazışmalarda diplomatik ilişkilerde sadece kralların değil kraliçelerin de söz sahibi olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

Hititolog Mine Çifçi, "Kız kardeşim diye hitap ediyor bu da iki kraliçenin birbirine eşdeğer olduğunu göstermesi için önemli bir detay. Tek başına yazdığı mektuplarda var sadece Ramses'e, bir kral ile eşit tutarak kendini yazdığı mektuplar da var" dedi.

Kadeş Antlaşması'nda kraliçe mührü

Döneme ait pek çok tablette Hitit Kraliçesi Puduhepa'nın mührü bulunuyor.

Hititler ile Mısırlılar arasındaki savaşa son veren ve tarihteki ilk yazılı anlaşma olan Kadeş Antlaşması'nın yer aldığı tablette de kraliçenin mührü yer alıyor. Bu tablet de İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.

Kraliçe sadece iyi dileklerde bulunmak için değil, taleplerde bulunmak için de Mısır Firavunu Ramses'e tabletler gönderdi.

Binlerce yıl önceye dayanan bu tabletler tarihe ışık tutuyor.

Haber: Ayşe Nur Gündoğdu

