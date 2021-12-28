Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
İhracatta büyük rekor: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Ticaret Bakanı Muş, "Uzun zamandır aşamadığımız bir seviyeyi çok şükür bu yıl aştık. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanı'mız ihracatta ulaştığımız büyük rekoru açıklayacak." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: İhracat Mehmet Muş Recep Tayyip Erdoğan
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