Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, tarladan sofraya gıda zincirinin bütün aşamalarında çiftçi, üretici ve vatandaşlara hizmet sunduklarını belirtti.

Geçtiğimiz yıl itibarıyla 8,2 milyar liralık kredi kullandırdıklarını ifade eden Arpa, bu yıl itibarıyla ilk 6 ayda kullandırmış oldukları kredi miktarının 4,4 milyar lira olduğunu söyledi.

Son dönemlerde hayata geçirdikleri sabit faizli kredi uygulamasının bunun içerisindeki payının 2,1 milyar lira olduğunu kaydeden Arpa, şunları söyledi:

"Yani çiftçilerimiz krediyi kullandıklarında daha önce sıkça karşılaştığımız eleştiri ve şikayet değişken faiz oranlarıydı. Bu yıl itibarıyla sayın genel müdürümüzün talimatıyla hayata geçen sabit faizli kredi uygulamamız söz konusu. Kullandırmış olduğumuz toplam kredinin içerisindeki payı da yaklaşık yüzde 50, yani 2,1 milyar lira. Yıl sonu itibarıyla toplam 10 milyar lira kredi kullandırmayı hedefliyoruz."