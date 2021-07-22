Bir süredir tedavi altında olan, merhum Sakıp Sabancı'nın kardeşi Şevket Sabancı, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberin ardından yazılı açıklama yapan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, "Sabancı Ailesi’nin kıymetli büyüklerinden, holdingimizin kurucu kardeşlerindendi. Şevket Sabancı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.

Sabancı'nın vefatı üzerine birçok isim taziye dileğinde bulundu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Çelik, "Şevket Sabancı'nın vefatından büyük üzüntü duyduk. Değerli bir iş insanıydı" dedi.

Şevket Sabancı, Hacı Ömer ve Sadıka Sabancı çiftinin dördüncü çocuğuydu.

1936 yılında Kayseri'de dünyaya geldi.

Manchester Üniversitesi'nde Tekstil Mühendisliği bölümünden mezun Sabancı, 2000 yılında Esas Holding'i kurdu.

2004 yılına kadar Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüttü.

Şevket Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini geçen yıl oğlu Ali Sabancı'ya devretti.