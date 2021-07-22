85 yaşındaki Şevket Sabancı, bir süredir İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Sabancı, sabah saatlerinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

Çelik, "Şevket Sabancı’nın vefatından büyük üzüntü duyduk. Değerli bir iş insanıydı. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." dedi.

Şevket Sabancı kimdir?

Şevket Sabancı, Hacı Ömer ve Sadıka Sabancı çiftinin dördüncü çocuğu olarak 1936 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Manchester Üniversitesi'nde Tekstil Mühendisi bölümünden mezun olan Sabancı, 2000 yılında Esas Holding'i kurdu. Ayrıca 2004 yılına kadar Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevini yürüttü.

Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini geçen yıl oğlu Ali Sabancı'ya devretmişti.