Haber Giriş: 22 Temmuz 2021 Perşembe 12:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan’ın ittiği 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan’dan Türkiye’ye itilen 15 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Yunanistan’dan yasa dışı yollarla ülkemize geri itilmeye çalışılan 15 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldığını açıkladı.
Paylaşımda göçmenlerin Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye’ye itildikleri bilgisine yer verildi.
Yunanistan’dan yasa dışı yollarla ülkemize geri itilmeye çalışılan 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye’ye itildiklerini ifade ettiler. pic.twitter.com/Fbo8dwRMTt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 22, 2021
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sosyal Medya Yunanistan
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