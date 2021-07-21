Çin'in Henan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle en az 25 kişi yaşamını yitirdi.

Dışişleri Bakanlığı, taziye mesajı yayımladı:

"Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) Henan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 25’ten fazla kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin bölgeden tahliye edildiği üzüntüyle öğrenilmiştir.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, ÇHC halkı ile hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

60 yılın en fazla yağışı

Çin'deki sel felaketinden, 1 milyon 200 binden fazla kişi etkilendi.

Yağışlar nedeniyle birçok bölgede elektrik ve su kesintisi ile ulaşımda aksamaların yaşandığı Henan'da, 46 nehir taştı.

Kentte 3 günde 617 milimetre yağış görüldü, bunun son 60 yılın en yüksek yağışı olduğu belirtildi.

9 bin hektardan fazla tarım alanına zarar veren sel ve su baskınlarının ülke ekonomisine maliyeti 11,3 milyon dolar oldu.