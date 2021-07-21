Barış Pınarı bölgesine saldıran 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldıran PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildiğini açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li teröristler, Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı düzenledi.
Teröristlere kara ateş destek vasıtaları ile karşılık verildi.
Terör hedeflerini tam isabetle vuran Mehmetçik, saldırıyı gerçekleştiren 5 teröristi etkisiz hale getirdi.
Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG’li teröristlere kara ateş destek vasıtalarımız ile karşılık verildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 21, 2021
Terör hedeflerini tam isabetle vuran Mehmetçik, saldırıyı gerçekleştiren 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/lmReB3iOM3
Barış ve huzur ortamını bozmak isteyen terör örgütü PKK/YPG, işgal altında tuttuğu bölgelerden Barış Pınarı Harekatı sınırları içindeki yerleşimlere zaman zaman saldırılar düzenliyor.
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