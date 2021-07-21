Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 20:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani, görüşmede, karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.
İkili ilişkiler ve bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bugüne kadar yürüttükleri yüksek düzeydeki iş birliğini ve yakın diyaloğu İran’da görevi devralacak yeni yönetimle de geliştirerek sürdüreceklerine inandığını ifade etti.
Etiketler: İletişim Başkanlığı İran Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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