Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı’nın tedbirlerle geçireceğimiz son bayram olabilmesi için temastan uzak durulması gerektiğini açıklamış, Biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür, bayramdan sonrasını hasta geçirmemizi önler" uyarısında bulunmuştu.

Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 462 COVID-19 testi yapıldı, 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 4 bin 946 kişi iyileşti, 59 kişi hayatını kaybetti.

"Aksi kısır döngü"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan son koronavirüs sayılarını paylaşarak uyarılarda bulundu:

"Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun."

Öte yandan aşılamanın da düşük olduğu illerde vaka sayıları da artışta. Uzmanlar, aşılamanın büyük avantaj sağlasa da önlem almaktan vazgeçilmemesi gerektiğini hatırlatıyor.

Tek doz aşının bile virüse karşı olumlu katkı sağlayacağını ama bunun yeterli olmayacağını belirtiyor.

Tek veya çift doz aşılı diye gözetmeksizin kimsenin tedbiri elden bırakmamasına da vurgu yapılıyor.

Delta varyantı artıyor

Hızlı yayılmasıyla bilinen ve Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantı Türkiye’de de artış gösteriyor.

Uzmanlar varyantın etkisini azaltmak için aşılamanın oldukça kritik olduğunun her defasında altını çiziyor.

Dünya genelinde 100 kadar ülkede görülen Delta varyantının artık baskın varyant haline geldiğini söyleyen ABD’li yetkililer, ülkede aşılanmamış insanlar arasında ölüm artışı yaşandığına dikkat çekti.