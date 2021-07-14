Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/6qckHjEAgj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 14, 2021

Bakan Koca, toplantıda vaka sayılarının seyri, aşı programı ve bayram tedbirlerinin görüşüldüğünü belirtti.

Hızlı yürütülen aşılama programı sayesinde bugün itibarıyla uygulanan aşı miktarının 60 milyon dozu geçtiğini hatırlatan Koca, "Başından beri bayramdan önce tüm 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın en az bir doz aşısını uygulamak istediğimizi ve bayrama böyle ulaşmayı hedef olarak belirledik. Normale dönmek için en önemli basamağın bu olduğunu belirttik." ifadelerini kullandı.

Koca, illerde hedef nüfusun aşı olma oranlarını günlük, aşı doz uygulamalarını da anlık olarak paylaştıklarına işaret ederek, "Haritada rengi maviye dönen illerimiz bizi heyecanlandırıyor ve salgından kurtuluşun umudunu ifade ediyor. Umuda giden yolda meşalelerimiz maviye dönen illerimiz." dedi.

Vaka sayısı artan iller

Son bir haftada vaka sayılarında yükselme eğilimi olduğuna dikkati çeken Koca, şöyle devam etti:

"Eski ve acı tecrübelerimiz bunu kontrol etmenin çok maliyetli olduğunu gösteriyor. Maalesef vaka sayısı artan illerimizle aşılanma oranı arasında benzerlik var. Birkaç istisna dışında aşı olma oranı düşük olan illerimizde vaka sayıları bir önceki haftaya oranla birkaç kat yükseliyor.

Önümüzde bir İngiltere örneği var. Salgın bitme noktasına gelmişken bir anda on binlerce vaka ile karşılaştılar. Sevindirici olan artan vaka sayıları vefat sayılarını şimdilik artırmıyor. Buna rağmen bu bize ders çıkarmamız gerektiğini gösteren önemli bir örnek."

"Elimizde aşı silahının yanında bir de tedbirlere uyum gücü var"

Koca, koronavirüsün tabiatı gereği mutasyona uğradığını, varyantların bulaşma hızı ya da hasta etme kabiliyetini artırabildiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artan varyantlara karşı elimizde aşı silahının yanında bir de tedbirlere uyum gücü var. Tedbirlere uyarak varyantlardan da korunabiliriz. Önümüzdeki günler özlemle beklediğimiz bayramın hemen öncesi. Bayramda bir araya gelirken kesinlikle tedbirlerden taviz vermemeliyiz. Tedbirsizlik, elimizdeki silahları etkisiz kılabilir. Tedbir güvencemizdir. Kapalı ve havalandırması sınırlı olan alanlarda kalabalıklara karışmamalı bayramı kendimize ve sevdiklerimize zarar veren hale getirmemeliyiz. Bu bayram tedbirlere uyar ve aşımızı olursak el öpüp birbirimize sarılmadan geçireceğimiz son bayram olacak. Son kez bu bayram birbirimizle temastan uzak duralım."

İkinci doz aşıların uygulanma zamanı

Bilim Kurulu tarafından aşı uygulaması konusunda bazı güncel gelişmelerin değerlendirdiğini belirten Koca, "Elde edilen yeni bilgi ve tecrübelere göre 1. doz aşısı tamamlanan vatandaşlarımız için Sinovac aşısını olanlar 2. doz aşılarını 4 hafta sonra, BioNTech aşısı olanlar ise 2. doz aşılarını ilk dozdan 3 hafta sonra olabilirler. Sistemlerimizde aşı hakkı buna uygun olacak şekilde tanımlanmıştır. Günü gelmişse randevunuzu alarak aşı olmaya gidebilirsiniz. Hedefimiz bayrama güvenle girmek için bayrama kadar 1. ve 2. doz aşılarımızı olmaktır." bilgisini paylaştı.

"Tedbirlere uymaz ve aşımızı olmazsak telafisi güç günlerle karşılaşabiliriz"

Koca, aşı programının başarısına rağmen vaka sayılarındaki artış eğiliminin, salgının henüz bitmediğinin göstergesi olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Elbette yeniden kısıtlamalara ihtiyaç olacak bir gündemde değiliz. Ancak tedbirlere uymaz ve aşımızı olmazsak telafisi güç günlerle karşılaşabiliriz. Güçlü bir normale dönüşün şartı aşı olarak toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. Bu vesileyle şimdiden Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyor, sağlık ve mutlulukla nicelerine sevdiklerinizle beraber ulaşmanızı diliyorum."