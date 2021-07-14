15 Temmuz darbeciler hem tank, hem de helikopterlerle Beştepe'ye yöneldiler. Külliye'yi o gece karargah olarak kullanmak istediler.

Çatışma sesleri Külliye'nin hemen yanındaki Jandarma Genel Komutanlığı'nda da sabaha kadar sürdü.

Koruma ekibi harekete geçti

O gece atılan bombalardan ikisi Külliye çevresine düştü. 31 vatan evladı şehit, 188'i de gazi oldu.

Koruma ekibi ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan gelen hainleri etkisiz hale getirdi.

Saat 02.30'u gösterirken darbeciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalıştı. 6 tank ve iki kez iniş yapmayı deneyen helikopterler engellendi.

Turgut Aslan başından vuruldu

Aralarında üst rütbelilerin de olduğu 22 darbeci asker kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Milletin silahını millete sıkan darbecilerin bir hedefi de Jandarma Genel Komutanlığı'ydı. Darbecilerin ilk işi cephanelikten silahları gasp etmek oldu.

Emniyet Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan ve ekibini de burada tuzağa düşürdüler. Başından vurulan ve öldüğü sanılan Aslan hastaneye dahi kaldırılmadı.