15 Temmuz darbe girişiminde, FETÖ’cü hainler Meclis'i de hedef aldı. Sokaklar gibi, Meclis de o gece darbeye direndi. Ankara’da olan milletvekilleri hiç düşünmeden Meclis'e koştu.

Uçaklardan atılan bombalar milli iradenin kalbine düştü. Meclis binası ağır yara aldı ama dimdik ayakta kaldı.

Milletvekilleri ölümü göze aldı

O gece tatilde olan Meclis'in koridorlarında büyük bir sessizlik hakimdi. Kapalı olması gereken Meclis'in ışıkları milletvekillerin gelmesiyle tek tek yandı. Böylece Meclis FETÖ'cü hainlerin hedefi haline geldi. Milli iradenin kalbine ihanet bombaları düştü.

Artık gün parti rozetlerini bir kenara bırakıp vatana sahip çıkma günüydü. Öyle de oldu. Bütün milletin gözü Meclis'te iken, darbe girişimine karşı o net duruş ortaya konuldu.

Uçaktan atılan bombalar Genel Kurul Salonu yakınında patladı

Saatler 02.33'ü gösterdiğinde bir bomba sesi duyuldu. Büyük bir gürültü koptu, sarsıntı yaşandı. Ancak o gürültü Genel Kurul'daki milli iradenin sesini bastıramadı.

Darbeye karşı ortak bildiri

3'üncü bombanın ardından milletvekilleri sığınağa indi. İlk kez kullanılan sığınak, sabaha kadar vekillere ev sahipliği yaptı.

Darbeye karşı tek ses olan ortak bildiri de orada hazırlandı, 16 Temmuz'daki özel oturumda okundu.

Gazi Meclis'in duvarlarında hain darbe girişiminin izleri duruyor

Atılan 3 bombayla Meclis'te 19 kişi yaralandı. Milli iradenin merkezi büyük hasar aldı.

O gecenin izleri FETÖ'cü darbecilerin ihanetinin unutulmaması için ilk andaki haliyle bırakıldı.

Haber: Süleyman Yaşar