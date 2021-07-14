Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezyalı bakanı kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Azmin Ali ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yer aldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Malezya
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