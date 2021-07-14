Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de bir polis memuru tarafından vurularak şehit edilen Cevher'in ailesine taziye mesajı yolladı.

Ne olmuştu?

Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher polisevinde yemek yediği sırada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu’nun silahlı saldırısına uğramıştı.

Kaçmaya çalışan Çulcu ayağından vurularak yakalanmış, Hakkari Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Cevher, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Saldırıyı düzenleyen polis hakkında bir uyarı yazısı olduğu ve yaşanan olayın bu yazı sonrası gerçekleştiği öğrenilmişti.