Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de bir polis memuru tarafından vurularak şehit edilen Cevher'in ailesine taziye mesajı yolladı.
Ne olmuştu?
Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher polisevinde yemek yediği sırada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu’nun silahlı saldırısına uğramıştı.
Kaçmaya çalışan Çulcu ayağından vurularak yakalanmış, Hakkari Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Cevher, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Saldırıyı düzenleyen polis hakkında bir uyarı yazısı olduğu ve yaşanan olayın bu yazı sonrası gerçekleştiği öğrenilmişti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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