Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TSK, Rasulayn'daki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'ni onardı
[Fotoğraf: AA]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Rasulayn'daki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'nin bakım ve onarımını yaptı.
Türkiye, Rasulayn'daki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'nin bakım ve onarımını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeye ver verildi:
"İlk günden bu yana Barış Pınarı bölgesindeki dini yapıların bakım ve onarımına büyük önem veren kahraman TSK, Rasulayn şehir merkezindeki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'nin de bakım ve onarımını yaptı."
İlk günden bu yana Barış Pınarı bölgesindeki dinî yapıların bakım ve onarımına büyük önem veren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Rasulayn şehir merkezinde bulunan Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi’nin de bakım ve onarımını yaptı.#MSB #TSK pic.twitter.com/qFmmUkVFfX— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 14, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri
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