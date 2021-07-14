Türkiye, Rasulayn'daki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'nin bakım ve onarımını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeye ver verildi:

"İlk günden bu yana Barış Pınarı bölgesindeki dini yapıların bakım ve onarımına büyük önem veren kahraman TSK, Rasulayn şehir merkezindeki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'nin de bakım ve onarımını yaptı."