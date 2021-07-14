Bombalanan alanlar ziyaret edildi. O karanlık gecede yaşananlar bir kez daha anıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, beraberindeki öğrencilerle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi.

[Fotoğraf: AA]

Selçuk yaptığı açıklamada şunları aktardı:

"Meclisimizin geçirdiği bu elim hadiseyi çok büyük bir inanç ve kararlılık içerisinde yenebilen bir anlayışla 15 Temmuzların unutulmasını, unutturulmasını elbette engellemeye gayret ediyoruz. Ben o gün sokaklarda, köprülerde, yollarda bulunan milletimizin her ferdine tüm insanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gazilerimizin her birine sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuz'daki tüm şehitlerimizi bugün bizim vatanımızda huzur içinde yaşamamızı sağlayan tüm şehitlerimizi de rahmetle anıyorum."

[Fotoğraf: AA]

"Bu ülkenin geleceğini aydınlatacaksınız"

Bakan Selçuk'un öğrencilere mesajı da vardı.

"Sizler donanımınızla, eğitiminizle, bilim yolculuğunuzla en büyük güce sahip olacaksınız inşallah. Ve bu ülkenin geleceğini aydınlatacaksınız, aydınlatmaya devam edeceksiniz."

[Fotoğraf: AA]

15 Temmuz Anıtı'na karanfiller bırakıldı

Gençlere o hain saldırıda yaralanan TBMM İdare Amiri ve AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu da eşlik etti.

Programın sonunda 15 Temmuz Anıtı'na karanfiller bırakıldı.

[Fotoğraf: AA]