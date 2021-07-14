Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, aylardır başta Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaj sorunuyla ilgili açıklama yaptı.

"Yüzme alanlarında herhangi bir sorun tespit edilmedi. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla denize girebilirler" diyen Bakan Kurum, Marmara'da ilk 20 metrede artık müsilaja rastlanmadığını açıkladı.

Müsilajın orta kademede sıkıştığını belirten Bakan Kurum, "Sonraki 10 metrede müsilaja rastlanıyor" dedi.

Kurum, bilim insanlarının Marmara Denizi'nde yeni bir müsilaj oluşumunu beklemediklerini söyledi.

Balıkçılara verilen desteklerede değinen Bakan Kurum, "Marmara'da küçük ölçekli balıkçılara ilave 4,2 milyon lira ödeme yapacağız" açıklamasını yaptı.

Çevre kurallarına aykırı davrananlarla ilgili ise tespit çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Murat Kurum, "175 işletme ve 11 gemiye toplamda 23,5 milyon lira ceza uyguladık. 52 işletmeyi çevreye aykırı davranış gösterdikleri sebebeiyle ruhsatlarını iptal ettik" dedi.