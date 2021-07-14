Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti MYK toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.30'da başlayan MYK toplantısının gündemi yoğun olacak.
İç ve dış gelişmelerin yanı sıra ekonomik, sosyal konular ile Meclis takvimi ve çalışmaları ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde milletvekilleri ile gruplar halinde yaptığı istişare toplantılarını tamamlamıştı.
O toplantılardan çıkan sonuçlar da Merkez Yürütme Kurulu'nda değerlendirilecek.
Ayrıca, Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı'nın da sunumu olacak. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapacak.
Etiketler: AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
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