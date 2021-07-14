Otobüs biletlerine tavan fiyat
Yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla, karayolu yolcu taşımacılığı alanında 3 ay süreyle tavan ücret tarifesi uygulanacak.
KARAYOLUYLA YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞINDA UYGULANACAK TAVAN ÜCRET TARİFESİ
|
YOL MESAFESİ
(KM)
|
TARİFE
(TL)
|
YOL MESAFESİ
(KM)
|
TARİFE
(TL)
|
101 – 115 km.
|
84
|
651 – 700 km.
|
174
|
116 – 130 km.
|
90
|
701 – 800 km.
|
180
|
131 – 150 km.
|
96
|
801 – 900 km.
|
198
|
151 – 175 km.
|
102
|
901 – 1000 km.
|
222
|
176 – 200 km.
|
108
|
1001 – 1100 km.
|
241
|
201 – 250 km.
|
114
|
1101 – 1200 km.
|
264
|
251 – 300 km.
|
126
|
1201 – 1300 km.
|
282
|
301 – 350 km.
|
132
|
1301 – 1400 km.
|
306
|
351 – 400 km.
|
138
|
1401 – 1500 km.
|
329
|
351 – 450 km.
|
144
|
1501 – 1625 km.
|
353
|
451 – 500 km.
|
150
|
1626 – 1750 km.
|
370
|
501 – 550 km.
|
156
|
1751 – 1875 km.
|
394
|
551 – 600 km.
|
162
|
1876 – 2000 km.
|
417
|
601 – 650 km.
|
168
|
2000 ve üzeri km.
|
441
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