Erzurumlu Oğuzhan Yaşar, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki saldırıda şehadet şerbetini içti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar'ı, "23 yaşında, bir 95 boyunda bir fidan" sözleriyle anlattı.

Koca yürekli şehidin naaşının sığacağı tabut bile zor bulunmuştu cenazesinde.

Şehit Oğuzhan Yaşar'ın Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yaşayan ailesi, evlat acısının yanı sıra şehadetin gururunu da yaşıyor.

Köye döneceklerini anlatan Necmiye Yaşar, oğlunun bir hafta sonra geleceğini söylediğini belirterek, "Oğuzhan dedi ki 'anne benim işim var.' Dedim 'ne işin var.' Demek ki işi de buymuş Rabbim onun anlına yazmış yazısını." dedi.

Baba Ahmet Yaşar ise şunları anlattı:

"Selatuselam başladıktan sonra Oğuzhan'ım yatağından fırlıyor ve abisi durduramıyor. Muhammed Yalçın dediğimiz şehidimiz ile beraber yürüyorlar külliyeye. Hainlerin atmış olduğu kurşunlarla, attığı bombalarla, son ki bomba şarapnel parçası sol gözünden girmişti, 19 gün top hastanesinde yattı. Bütün müdahalelere rağmen tabipler tamamen umudu kesti."

"23 yaşında, 1,95 boyunda bir fidan"

Kahramanlığı ile tarihe sığmadığı gibi naaşı da tabuta sığmadı Oğuzhan Yaşar'ın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehadetinin ardından onu şu sözlerle anlatmıştı:

"Dünya güzeli bir fidan. Şehadetle bir başka güzelleşmiş ve morgda da şöyle bir cemalini göreyim istedim. İndim bir de cemalini izledim. 23 yaşında, 1,95 boyunda bir fidan."

Şehit Yaşar'ın ikinci tabuta da sığmadığını ifade eden baba Yaşar, "Üçüncü tabutu getirdiler üçüncü tabuta zor ki sığdı. Çünkü 1,95 boyu ve çocuk dolgundu ama vatan sevgisi vardı." dedi.

Hasret ve gurur bir arada

Yaşar'ın ailesi, yokluğunun acısını hatıraları ile dindirmeye çalışıyor. Her şehit ailesi gibi onlar için de hasret ve gurur bir arada.

Anne Necmiye Yaşar, oğlunun tişörtünü kokladığını, onunla avunduğunu, fotoğrafları ile avunduğunu, kolyesiyle avunduğunu anlattı.

"Bir Oğuzhan'ım gitti ama binlerce Oğuzhan şu anda hayatta"

Ahmet Yaşar ise "Vatan için bir Oğuzhan'ım gitti ama binlerce Oğuzhan şu anda hayatta, yuvaları kuruluyor ve gençlerimiz Allah'a şükür geziyorlar." dedi.

Haber: Mikail Kurban

Kamera: Ertaç Koçak