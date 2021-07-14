Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, 2003'te pazarlık yapılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekili olmasına izin verildiği iddiasıyla ilgili ilk kez konuştu. Söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Deniz Baykal, "Böyle demokrasi doğrultusunda atılan adımların arkasında bir ‘Al gülüm ver gülüm pazarlığı' yatıyor düşüncesi yanlıştır. Sayın Erdoğan ile karşılaşmalarımda öyle bir özel anlaşmayı yansıtacak hiçbir şeyi ne ben konuştum, ne o konuştu" dedi.

"Siyasi fırsatçılık yapamazdık"

Baykal, süreci değerlendirirken "Siyasi fırsatçılık yapamazdık" açıklamasını yaptı.

"Karşımdakinin elinin kolunun bağlandığı bir yarışmaya girerek bunu bir fırsat gibi değerlendirmek bizim siyaset anlayışımızın temellerine ve karakterimize aykırıdır. Biz böyle fırsatçı, kapkaççı bir anlayış içinde hiç olmadık. Yani o külüstür bir şiir okudu diye Pınarhisar Cezaevi'nde 2 ay kaldı diye ‘Milletvekili olamaz' dediğin sürece onunla mücadele edemezsin. Bunu halka kabul ettirmen mümkün değildir zaten."

"Haklarını vermişiz neyin pazarlığını yapacaksın?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin 22 Şubat 2003'te gerçekleştiğini söyleyen Baykal, hakların iadesinden sonra yapılan görüşmede pazarlık iddiası yapılmasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Baykal, "Bu konularda benim samimi olabileceğimi düşünemiyorlar. İlla ‘Pazarlık yaptı' diyorlar. Buluşma zaten 22 Şubat 2003'te, yani 1 Mart öncesi idi. Yani hakların iadesinden sonra yapılmış bir buluşmadır o. Haklarını vermişiz neyin pazarlığını yapacaksın?" açıklamasını yaptı.