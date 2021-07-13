Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 14:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı silahlı saldırıda şehit oldu
Hakkari'de bir polis memurunun silahla vurduğu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher şehit oldu.
Hakkari Valiliği'nin açıklamasına göre olay saat 13.50 sıralarında meydana geldi. Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher polisevinde yemek yediği sırada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu’nun silahlı saldırısına uğradı.
Ayağından vurularak yakalandı
Kaçmaya çalışan Çulcu ayağından vurularak yakalandı. Hakkari Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Cevher, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, 1 polis memurunun silahlı saldırısında yaşamını yitirdi. Polis memuru gözaltına alındı.https://t.co/uoFoCEywWK pic.twitter.com/4jciK3Wno3— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 13, 2021
Etiketler: Diyarbakır Son Dakika
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