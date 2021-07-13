TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle birlikte Kuveyt’teki yoğun temaslarını sürdürüyor.

Şentop Kuveyt’in en büyük mescidi Mescid-i Kebir’de, resmi ziyarete ilişkin ilk değerlendirmesini TRT Haber’e yaptı:

“Cumhurbaşkanımıza karşı çok büyük bir teveccüh var”

“Kuveyt bizim için dost ve kardeş bir ülke. Burada Türkiye’ye karşı hem halk hem de yöneticiler düzeyinde çok büyük bir teveccüh var. Bilhassa Cumhurbaşkanımıza karşı çok büyük bir teveccüh var. Bunu müteaddit defalar görüşmelerimizde başta emir vekili olmak üzere Başbakan, Meclis Başkanı ve bütün yetkililer dile getirdiler. Bu tabi sadece sözde kalan bir şey değil. Kuveyt ile Türkiye arasındaki ilişkiler; siyasi, ekonomik, ticari, kültürel her bakımından çok iyi düzeyde. Daha iyi bir noktaya taşımak için çalışmalar yapıyoruz. Bu ziyaret de ona vesile olmasını ümit ettiğimiz bir ziyaret. Görüşmelerimiz güzel geçti.”

“Kuveyt’in Filistin konusunda büyük bir hassasiyeti var”

“Kuveyt’te halkın da yöneticilerin de Filistin konusunda çok büyük bir hassasiyeti var. Daha önceki dönemlerdeki görüşmelerimizde de buna şahit olduk. Bundan iki hafta kadar önce Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim Avrupa’ya gitti. Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nda yetkililerle görüşme yaptı. Bu konuda hassasiyeti yüksek olan bir ülke Kuveyt. Bizim de Filistin konusundaki görüşlerimiz Kuveyt ile mutabık. Biz de bölgede cereyan eden hadiseler konusunda uluslararası hukukun, adaletin Filistin devletinin hukukuna riayet edecek bir çözümün kalıcı bir barışın gerçekleşmesi için ortak görüşlerle çalışma yürütüyoruz.”

“Ticari olarak Türkiye-Kuveyt ilişkileri iyi bir düzeyde”

“Ekonomik olarak da ticari olarak da Türkiye-Kuveyt ilişkileri iyi bir düzeyde. Salgın döneminin getirmiş olduğu bir yavaşlama var. Geçtiğimiz nisan ayında dışişleri bakanları arasında Ankara’da bir toplantı yapıldı, işbirliği için ortaklık komitesi toplandı. Onun belirlemiş olduğu 5 yıllık bir eylem planı var. En son bu gün Dışişleri Bakanı’yla da görüştük. Eylem planını gerçekleştirmek konusunda bir kararlılık içerisinde olduklarını söylediler. Bilhassa 3 yıl sonra Kuveyt Türkiye arasındaki diplomatik münasebetlerin tesisinin 60. yılı kutlanacak. Burada ‘60. yıla vardığımız zaman ciddi bir birikim her alanda oluşturalım’ diye bir niyet ve kararlılık var. Buna şahit oldum.”